Les actions de Moody's augmentent après des prévisions optimistes pour 2026, les dirigeants écartent les inquiétudes liées à l'IA
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Moody's Corp MCO.N ont augmenté de 6,4 % à 450,16 $ le mercredi après avoir publié des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 et ses dirigeants ont rejeté les craintes des investisseurs concernant les perturbations potentielles dues à l'IA

** Les actions de MCO sont en voie de réaliser leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 9 avril ** La société a rassuré les investisseurs en mettant en avant ses données exclusives et a prévu un bénéfice annuel ajusté de 16,40 à 17,00 dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 16,38 dollars par LSEG

** L'agence de notation a également battu les estimations de bénéfice ajusté du 4ème trimestre, aidée par une augmentation de 17% des revenus de sa branche de notation de crédit MIS dans le cadre d'une reprise de l'activité sur le marché obligataire

** L'action a récemment été évaluée à ~25x les bénéfices attendus, par rapport à sa moyenne sur 5 ans de ~31x, ce qui suggère que les actions pourraient être sous-évaluées, selon LSEG Datastream

** Malgré une hausse sur la séance, les actions MCO sont en baisse de ~12% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur au gain de 0,9% du S&P 500 .SPX

** La médiane des prévisions des analystes de 559,50 $ implique une hausse de 24 % par rapport aux niveaux actuels; la note moyenne de 26 analystes est "acheter"

MOODY'S
447,430 USD NYSE +5,66%
S&P 500 INDEX
6 881,59 Pts CBOE +0,56%
