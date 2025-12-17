 Aller au contenu principal
Les actions de Micron Technology en baisse avant la publication des résultats après la cloche
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 21:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de Micron Technology MU.O ont baissé d'environ 2,5 % mercredi alors que le marché plus large reculait également, le fabricant de puces mémoire devant faire état d'une hausse de son chiffre d'affaires en glissement annuel lors de la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture de la bourse

** Le Nasdaq .IXIC était en baisse de plus de 1% en fin d'après-midi

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 12,85 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, contre 8,71 milliards de dollars l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 3,95 dollars, contre 1,79 dollar l'année précédente, selon LSEG ** Le 3 décembre, Micron a déclaré qu'elle se retirerait de ses activités grand public, alors qu'elle se concentre sur les puces mémoire avancées utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle, dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs essentiels ** L'objectif de cours médian à 12 mois sur l'action est de 270 $; MU s'établissait en dernier lieu à 226,73 $

** Les recommandations des analystes comprennent 39 "achat fort" ou "achat", six "maintien" et une "vente"

** Compte tenu de l'évolution de la séance, les actions MU sont en hausse de ~170% depuis le début de l'année par rapport à un gain d'environ 18% sur le Nasdaq

