Les actions de Micron Tech en baisse avant les résultats attendus après la cloche

17 décembre - ** Les actions de Micron Technology MU.O ont baissé d'environ 2,5 % mercredi, alors que le marché plus large était également en recul. Le fabricant de puces mémoire devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires en glissement annuel lors de la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture du marché.

** Le Nasdaq .IXIC était en baisse de plus de 1% en fin d'après-midi

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 12,85 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, contre 8,71 milliards de dollars l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 3,95 dollars, contre 1,79 dollar l'année précédente, selon LSEG ** Le 3 décembre, Micron a déclaré qu'elle se retirerait de ses activités grand public, alors qu'elle se concentre sur les puces mémoire avancées utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle, dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs essentiels ** La médiane de l'objectif de cours à 12 mois sur l'action est de 270 $; MU cotait en dernier lieu à 226,73 $

** Les recommandations des analystes comprennent 39 "achat fort" ou "achat", six "maintien" et une "vente"

** En incluant le mouvement sur la séance, les actions MU sont en hausse de ~170% depuis le début de l'année par rapport à un gain d'environ 18% sur le Nasdaq