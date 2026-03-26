Les actions de Meta et d'Alphabet chutent après les verdicts de jurys américains sur les préjudices causés par les médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 mars - ** Les actions de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, prolongent leurs pertes, en baisse de 5,4 % à 562,82 $, à leur plus bas niveau depuis plus de 10 mois

** Un jury de Los Angeles a jugé mercredi que Meta et Google (Alphabet) GOOGL.O étaient responsables de la dépression et des pensées suicidaires d'une jeune femme qui avait déclaré être devenue dépendante des plateformes des entreprises

** Les entreprises ont été condamnées à payer un total de 6 millions de dollars en dommages et intérêts

** GOOGL en baisse de 1,5% à 286,56 $

** Dans une affaire distincte au Nouveau Mexique, un juge a ordonné mardi à Meta de payer 375 millions de dollars après avoir constaté que Co avait trompé les utilisateurs sur la sécurité de ses produits pour les jeunes utilisateurs et avait permis l'exploitation sexuelle d'enfants sur ses plates-formes

** Les jugements contribuent à la faiblesse en renforçant le scénario baissier et en donnant aux investisseurs une excuse pour réduire les risques, mais ils frappent un titre qui a déjà sous-performé ses pairs mégacapitaux au cours de l'année écoulée" - Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments

** META a chuté de 14,7 % depuis le début de l'année, GOOGL a chuté de 8,4 % depuis le début de l'année