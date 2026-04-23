Les actions de Lululemon chutent après la nomination d'une ancienne dirigeante de Nike au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
23 avril - ** Les actions de la marque de loisirs Lululemon
LULU.O perdaient jusqu'à 12,40% à 143,19 $
** L'action devrait connaître sa pire journée depuis le 5 septembre 2025 si les pertes se maintiennent
** Lululemon nomme l'ancienne dirigeante de Nike Heidi O'Neill au poste de directeur général
** Heidi, qui remplacera Calvin McDonald, a été présidente des produits de consommation et des marques chez Nike ** Cette nomination intervient alors que le distributeur peine à regagner des parts de marché et que son ancien directeur général a quitté l'entreprise en début d'année
** "Bien qu'O'Neill apporte une expérience crédible en matière de produits et de marques, acquise au cours de ses plus de 30 ans chez Nike, sa date de prise de fonction en septembre signifie que son influence stratégique et opérationnelle sera limitée à court terme", a déclaré Keybanc.
** À la dernière clôture, LULU a baissé de 21,4% depuis le début de l'année
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