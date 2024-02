Les actions de LPL Financial progressent après l'acquisition d'Atria Wealth Solutions pour un montant de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de LPL Financial LPLA.O augmentent de 3 % à 259,17 $ mardi après avoir annoncé un accord définitif pour acquérir la société de courtage rivale Atria Wealth Solutions pour environ 800 millions de dollars

** L'action, qui a atteint 263,34 dollars, est en passe de clôturer à son plus haut niveau depuis le 20 novembre 2002

** Dans le cadre de l'accord, Atria intégrera ses actifs de courtage et de conseil, y compris son réseau de courtiers-négociants, dans la plate-forme LPL, a déclaré le communiqué

** Atria sert environ 2 400 conseillers financiers par le biais de plusieurs filiales de gestion de patrimoine, notamment CUSO Financial Services, Sorrento Pacific Financial, Cadaret Grant, NEXT Financial Group, Western International Securities, SCF Securities et Grove Point Financial

** LPLA estime que les coûts d'intégration d'Atria se situent entre 300 et 350 millions de dollars et que les dépenses potentielles de complément de prix peuvent atteindre 230 millions de dollars, ce qui porte le montant total de l'opération entre 1,1 et 1,4 milliard de dollars, selon une présentation faite aux investisseurs

** L'opération devrait être conclue au cours du second semestre 2024 et la conversion devrait être achevée à la mi-2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires

** LPLA est l'une des plus grandes sociétés de courtage aux États-Unis, au service de 22 000 conseillers financiers dans près de 570 sociétés de conseil en investissement enregistrées dans tout le pays

** Le PT médian des 15 analystes couvrant LPLA est de 279 $, en hausse par rapport à 274 $ il y a un mois, et leur recommandation moyenne est "acheter", selon les données de LSEG

** LPLA est en hausse de ~14% depuis le début de l'année et a gagné ~5,3% en 2023