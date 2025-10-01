 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Lithium Americas cotées en bourse aux États-Unis bondissent après la prise de participation du gouvernement américain dans l'entreprise
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Lithium Americas cotées en bourse aux États-Unis LAC.N LAC.TO bondissent de 33 % à 7,62 $ avant la mise en marché

** LAC indique que le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a pris une participation de 5 % dans l'entreprise et une participation distincte de 5 % dans sa coentreprise du projet de lithium Thacker Pass avec General Motors GM.N .

** La valeur totale de l'opération n'a pas été divulguée

** Une participation de 5 % fera du DOE le troisième plus grand actionnaire de l'entreprise, selon les données du LSEG

** L'accord est le dernier investissement dans le secteur privé réalisé par l'administration du président Trump, après Intel INTC.O et MP Materials MP.N .

** Trois courtiers sur 10 attribuent à LAC une cote d'achat ou supérieure, sept une cote de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 4,75 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de plus de 92 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
60,960 USD NYSE -0,28%
INTEL
33,5500 USD NASDAQ -2,70%
LITHIUM
7,950 CAD TSX -0,50%
LITHIUM
5,730 USD NYSE -0,09%
MP MATERIALS RG-A
67,050 USD NYSE -1,67%
