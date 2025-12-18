Les actions de la société sud-coréenne LGES chutent de plus de 7 % après l'annulation par Ford du contrat relatif aux batteries pour véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de LG Energy Solution 373220.KS ont chuté jusqu'à 7,6 % dans les échanges matinaux de jeudi après que la société ait annoncé un jour plus tôt que Ford Motor F.N avait annulé un contrat de fourniture de batteries pour véhicules électriques (EV).

Le fabricant de batteries sud-coréen a déclaré dans un document réglementaire que la résiliation faisait suite à un avis de Ford après que le constructeur automobile a décidé d'arrêter la production de certains modèles de véhicules électriques en raison de changements de politique et de changements dans les perspectives de la demande de véhicules électriques.

Les analystes ont noté qu'étant donné que le contrat annulé devait commencer en janvier 2027, il serait difficile d'obtenir immédiatement de nouvelles commandes pour remplacer le volume perdu, ce qui rendrait inévitable des retards dans l'amélioration des taux d'utilisation de l'usine européenne de LGES en 2027.

L'indice de référence KOSPI .KS11 était en baisse de 1,4% à 0009 GMT.