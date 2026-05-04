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Les actions de la société néo-zélandaise a2 Milk s'effondrent suite au rappel de lait infantile aux États-Unis après la détection de céreulide
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 01:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rappel de 3 lots de lait infantile vendus aux États-Unis

* 63.078 boîtes sont concernées, dont environ 16.400 ont été vendues aux consommateurs

* Les actions ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-juillet 2025

* Aucun cas de maladie n'a été signalé; a2 collabore avec la FDA sur cette question

(Ajout de la chute du cours de l'action aux paragraphes 1 et 2, du commentaire des analystes de Citi et du contexte aux paragraphes 7 et 8)

La société néo-zélandaise a2 Milk ATM.NZ a annoncé lundi qu'elle rappelait trois lots de son lait infantile a2 Platinum vendus aux États-Unis après que des tests ont détecté la présence de céreulide, ce qui a fait chuter son action de près de 14 %.

L'action du producteur de lait a plongé de 13,8 % à 7,67 NZ$ en début de séance, atteignant son plus bas niveau depuis mi-juillet 2025.

Ce rappel volontaire concerne 63.078 boîtes produites par sa société associée, Synlait Milk SML.NZ , dont près de 16.428 unités auraient été vendues aux consommateurs. Synlait a déclaré avoir fabriqué le produit concerné dans le respect de toutes les normes en vigueur à l'époque.

A2 n'a pas précisé quand le lait infantile concerné avait été produit et distribué.

La céreulide, une toxine produite par certaines souches de la bactérie Bacillus cereus, est thermorésistante et peut persister dans les aliments, y compris les préparations pour nourrissons, même après cuisson ou réchauffage.

Ce rappel fait écho aux mesures de précaution prises par des entreprises laitières mondiales plus tôt cette année, lorsque des géants du secteur tels que Nestlé NESN.S , Danone

DANO.PA et Lactalis ont procédé à des rappels similaires de préparations pour nourrissons pour les mêmes raisons.

Les analystes de Citi ont indiqué dans une note que, bien que le rappel concerne uniquement les produits de la marque a2 aux États-Unis, il existait un risque que celui-ci “se propage sur les réseaux sociaux en Chine et porte atteinte à la marque”.

La Chine, aux côtés d'autres marchés asiatiques, a généré près de 70 % du chiffre d'affaires total d'a2 Milk au cours de l'exercice 2025.

A2 a déclaré que le produit avait été retiré de la vente avant le rappel. La société a précisé qu'il était vendu via son site web, Amazon AMZN.O et d'autres canaux dans le cadre de l'opération “Fly Formula” , une initiative d'urgence menée par la Maison Blanche et lancée en 2022 pour pallier une pénurie critique de lait infantile aux États-Unis.

Aucun cas de maladie n'a été signalé, selon a2 Milk, qui collabore avec la Food and Drug Administration américaine sur cette question.

Valeurs associées

AMAZON.COM
268,2600 USD NASDAQ +1,21%
DANONE
66,740 EUR Euronext Paris +0,97%
NESTLE
79,050 CHF Swiss EBS Stocks -0,32%
THE A2 MILK
5,2500 USD OTCBB -3,67%
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