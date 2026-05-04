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Les actions de la société néo-zélandaise a2 Milk s'effondrent suite au rappel de lait en poudre pour nourrissons aux États-Unis après la détection de céréulide
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 06:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rappel de 3 lots de lait infantile vendus aux États-Unis

* 63.078 boîtes sont concernées, dont environ 16.400 ont été vendues aux consommateurs

* Le cours de l'action a chuté de près de 19%

* Aucun cas de maladie n'a été signalé; a2 collabore avec la FDA sur cette question

(Mise à jour avec les évolutions du cours au paragraphe 2 et les commentaires des analystes au paragraphe 4) par Kumar Tanishk et Roshan Thomas

La société néo-zélandaise a2 Milk ATM.NZ a annoncé lundi le rappel de trois lots de sa préparation pour nourrissons a2 Platinum vendus aux États-Unis après que des tests ont détecté la présence de céréulide, une toxine associée à des maladies d'origine alimentaire.

L'action du producteur de lait a plongé de 18,8% à 7,23 NZ$, enregistrant sa plus forte baisse depuis la mi-août 2024.

Ce rappel volontaire concerne 63.078 boîtes produites par sa société associée, Synlait Milk SML.NZ , dont près de 16.428 unités auraient déjà été vendues aux consommateurs. Synlait a déclaré avoir fabriqué le produit concerné dans le respect de toutes les normes en vigueur à l'époque.

“Les investisseurs ne se contentent pas d'évaluer le coût direct d'un rappel”, a déclaré Jeremy Sullivan, de la société de conseil Hamilton Hindin Greene. “Ils évaluent la confiance dans la marque, la surveillance réglementaire, la confiance des consommateurs et le risque qu'un problème circonscrit ne crée un problème de perception plus large.”

La société n'a pas précisé quand le lait en poudre concerné avait été produit et distribué.

La céreulide, une toxine produite par certaines souches de la bactérie Bacillus cereus, est thermorésistante et peut persister dans les aliments, y compris les préparations pour nourrissons, même après cuisson ou réchauffage.

Le marché mondial du lait infantile est secoué par des inquiétudes liées à des produits contaminés depuis janvier, lorsque des géants du secteur tels que Nestlé NESN.S , Danone

DANO.PA et Lactalis ont procédé à des rappels similaires de produits de lait infantile pour les mêmes raisons.

Les analystes de Citi ont indiqué dans une note que, bien que le rappel concerne uniquement les produits de la marque a2 aux États-Unis, il existe un risque que cette information “se propage sur les réseaux sociaux en Chine et porte atteinte à la marque”.

La Chine, ainsi que d'autres marchés asiatiques, ont généré près de 70% du chiffre d'affaires total d'a2 Milk au cours de l'exercice 2025.

A2 a déclaré que le produit avait été retiré de la vente avant le rappel. La société a précisé qu'il était vendu via son propre site web, Amazon AMZN.O et d'autres canaux dans le cadre de l'opération “Fly Formula” , une initiative d'urgence menée par la Maison Blanche et lancée en 2022 pour pallier une pénurie critique de lait infantile aux États-Unis.

Aucun cas de maladie n'a été signalé, selon a2 Milk, qui collabore avec la Food and Drug Administration américaine sur cette question.

Valeurs associées

AMAZON.COM
268,2600 USD NASDAQ +1,21%
DANONE
66,740 EUR Euronext Paris +0,97%
NESTLE
79,050 CHF Swiss EBS Stocks -0,32%
THE A2 MILK
5,2500 USD OTCBB -3,67%
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