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Les actions de la société de placement immobilier Fermi chutent après l'annonce du départ du directeur général et du directeur financier
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de Fermi FRMI.O , société d'investissement immobilier dans les centres de données, ont baissé de 19,6 % à 5,26 $ en pré-marché ** La société annonce que le cofondateur Toby Neugebauer quitte son poste de directeur général et que Miles Everson démissionne de son poste de directeur financier ** Le directeur indépendant principal Marius Haas est nommé président du conseil d'administration à la suite du départ de Neugebauer ** Elle déclare qu'Everson restera au conseil d'administration et ajoute qu'elle est en pourparlers pour nommer un directeur financier intérimaire ** Nomination de l'ancien directeur de l'exploitation Jacobo Ortiz Blanes et de la conseillère du conseil d'administration Anna Bofa en tant que coprésidents pendant la recherche d'un nouveau directeur général ** A la dernière clôture, FRMI a baissé de 18,1% depuis le début de l'année

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