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Les actions de Kontoor bondissent après la vente de la marque de jeans Lee
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Jeudi, l'action de Kontoor Brands ( KTB.N ) a bondi de 5,1 % pour atteindre 68,38 $ après que la société a accepté de céder sa marque de jeans Lee à Authentic Brands Group pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars

** L'accord prévoit un paiement initial de 750 millions de dollars, assorti d'une clause d'earn-out potentielle de 250 millions de dollars, ce qui permettra à KTB de se concentrer sur sa marque Wrangler, à plus forte croissance

** Les actions du fabricant de vêtements ont désormais progressé d'environ 11 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 9 % pour l'indice S&P 600 Apparel, Accessories & Luxury Goods .SPSMCTEXT

** Le titre s'est récemment négocié à 11 fois les bénéfices attendus, ce qui correspond à sa moyenne sur 5 ans, suggérant qu'il pourrait être proche de sa juste valeur, selon les données de LSEG

** La note moyenne de 9 analystes est « acheter »; le cours-cible médian de 96 dollars implique un potentiel de hausse d'environ 40 % par rapport aux niveaux actuels

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