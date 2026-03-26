Les actions de Kodiak Sciences montent en flèche après le succès d'une étude de phase tardive sur un médicament pour les yeux

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(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 10) par Siddhi Mahatole

Les actions de Kodiak Sciences KOD.O ont bondi de 68,6% pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans jeudi, après que le médicament expérimental du développeur ait atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé chez des patients souffrant de lésions oculaires liées au diabète.

Kodiak, évalué à 1,39 milliard de dollars à la clôture de mercredi, testait le médicament, Zenkuda, pour traiter la rétinopathie diabétique - une complication oculaire du diabète caractérisée par des vaisseaux sanguins rétiniens endommagés qui peuvent entraîner des fuites, des saignements et une perte de vision potentielle.

Au cours de l'essai, 62,5 % des patients ayant reçu Zenkuda ont obtenu une amélioration d'au moins deux étapes sur une échelle standard de gravité de la rétinopathie à 48 semaines, contre 3,3 % des patients ayant reçu un traitement fictif, a indiqué l'entreprise.

Les patients ont également montré une réduction de 85 % du risque de développer des complications menaçant la vue, telles que l'évolution vers une rétinopathie diabétique proliférative - un type de complication menaçant la vision, selon l'entreprise.

Étant donné que le médicament est construit sur la plateforme de conjugué anticorps-biopolymère de Kodiak (ABC), les bons résultats des essais pourraient renforcer la confiance dans la technologie plus large de développement de médicaments de l'entreprise, a déclaré Anupam Rama, analyste chez J.P. Morgan.

Kodiak a déclaré que Zenkuda était bien toléré, l'étude ne faisant état d'aucun cas d'affection menaçant la vision, telle que l'inflammation des vaisseaux sanguins ou de l'œil.

Zenkuda est conçu comme un médicament à action prolongée pour bloquer une protéine liée à la croissance de vaisseaux sanguins nocifs dans la rétine.

Le médicament a montré une efficacité constante chez les patients, qu'ils prennent ou non des médicaments GLP-1, a ajouté la société.

Kodiak a déclaré que les résultats soutiennent une demande d'approbation auprès de la Food and Drug Administration américaine et qu'elle prévoit d'accélérer la soumission.

Michael Yee, analyste chez UBS, a déclaré que les données positives sur l'innocuité de la rétinopathie diabétique font également baisser le risque de l'étude de Kodiak sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui testera à la fois le tarcocimab et le KSI-501, et qui devrait être publiée au troisième trimestre.