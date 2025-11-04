Les actions de iHeartMedia atteignent leur niveau le plus élevé depuis deux ans à la suite de l'annonce de négociations sur l'octroi de licences à Netflix

Les actions de iHeartMedia IHRT.O ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans mardi après que Bloomberg News a rapporté que Netflix NFLX.O était en pourparlers pour obtenir une licence des podcasts vidéo distribués par la société de radio et de podcasting.

Le bond de 22 % de l'action de la société a permis à cette dernière de connaître sa meilleure journée depuis plus de deux mois si les niveaux actuels se maintiennent tout au long de la séance.

Cette forte hausse souligne l'optimisme des investisseurs, qui pensent qu'un partenariat avec le géant de la diffusion en continu Netflix pourrait marquer un tournant pour iHeart, en ouvrant potentiellement de nouvelles voies de croissance.

Un partenariat avec un leader mondial de la diffusion en continu pourrait faire entrer ses marques de podcasts dans le courant dominant et renforcer leur empreinte culturelle, tout en élargissant les opportunités pour les talents et les annonceurs dans un paysage médiatique férocement concurrentiel.

Les plateformes audio commencent de plus en plus à exploiter les tendances d'engagement basées sur la vidéo, et l'accord pourrait positionner iHeart comme un acteur clé dans le prochain grand champ de bataille de la diffusion en continu.

Une étude réalisée en mars par la plateforme de conversion de texte en vidéo Zebracat a montré que le taux de rétention moyen des podcasts vidéo était 2,7 fois plus élevé que celui des formats audio sur mobile.

Netflix cherchera à obtenir l'exclusivité pour certaines émissions d'iHeart, selon le rapport, ce qui aurait pour effet de retirer les épisodes complets de YouTube d'Alphabet GOOGL.O et d'intensifier la concurrence entre les deux sociétés.

Cet accord fait suite à un accord similaire conclu entre Netflix et Spotify SPOT.N le mois dernier. En vertu de cet accord, Netflix ajoutera à son service une série de podcasts vidéo les plus populaires de Spotify à partir du début de l'année 2026.