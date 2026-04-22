Les actions de Frontier et des compagnies aériennes chutent alors que Spirit se rapproche d'un accord de sauvetage de l'administration Trump

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22 avril - ** Les actions de la société mère de Frontier Airlines, Frontier Group ULCC.O , chutent jusqu'à 13 % mercredi après un rapport indiquant que sa rivale, la compagnie à bas prix Spirit Airlines, se rapproche d'un accord de sauvetage avec l'administration Trump ** Le gouvernement américain est prêt à prêter à Spirit, qui lutte pour sortir de la faillite, jusqu'à 500 millions de dollars en échange de bons de souscription pour prendre une participation potentielle dans le transporteur, a rapporté le Wall Street Journal

** D'autres compagnies aériennes ont également accentué leurs pertes après l'annonce de la nouvelle: United Airlines

UAL.O en baisse de >6%, Southwest Airlines LUV.N 4%, Delta Air Lines DAL.N >2%, JetBlue JBLU.O >6% ** ULCC et UAL ont ajouté l'an dernier des liaisons dans le but de s'emparer de la part de marché de Spirit, en difficulté ** UAL a prévu mardi dernier des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre et l'année entière, car les prix plus élevés du kérosène réduisent les marges et assombrissent ses perspectives à court terme

** L'indice S&P 1500 des compagnies aériennes .SPCOMALI est en baisse de près de 4% sur la séance, ce qui porte la perte annuelle à ~10%