Les actions de First Solar chutent en raison de la faiblesse des prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la première puce pour indiquer que les actions étaient en baisse à 208,03 $ et non à 243,21 $)

25 février - ** Les actions de First Solar FSLR.O ont baissé de 14,85 % à 208,03 $ dans les échanges de pré-marché

** Le fabricant de panneaux solaires a prévu mardi des ventes annuelles inférieures aux estimations , citant des vents contraires tels que des retards dans l'octroi de permis sous l'administration Trump

** La société prévoit un chiffre d'affaires net pour 2026 compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 6,12 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** RBC Capital Markets indique que les perspectives pour 2026 sont inférieures aux attentes en raison de réductions supplémentaires, mais considère qu'il s'agit d'un événement de compensation qui devrait positionner Co pour une reprise du volume l'année prochaine, en supposant qu'il n'y ait pas de nouveaux tarifs après l'expiration de l'article 122

** Le bénéfice net du 4ème trimestre augmente à 4,84 dollars par action, contre 3,65 dollars l'année précédente

** 42 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; leur prévision médiane est de 281 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 6,8 % depuis le début de l'année