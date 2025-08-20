 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Dycom chutent de 12 % après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de l'entreprise de télécommunications Dycom Industries DY.N chutent d'environ 12,6 % à 235,48 $ - le plus bas niveau depuis le 24 juin

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,38 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,41 milliard de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** Prévisions de recettes contractuelles pour le troisième trimestre entre 1,38 et 1,43 milliard de dollars, inférieures aux estimations de 1,46 milliard de dollars

** Les taux de croissance et les prévisions de revenus à court terme peuvent être surprenants compte tenu de facteurs importants tels que la fibre optique jusqu'au domicile et la demande liée à l'IA pour la fibre optique et les centres de données, déclare Brent Thielman, analyste de recherche senior chez D.A. Davidson

** DY réitère ses prévisions de revenus contractuels pour l'année fiscale 26 dans une fourchette de 5,29 milliards de dollars à 5,43 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de près de 35,63 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DYCOM INDUSTRIES
249,985 USD NYSE -7,22%
