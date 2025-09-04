Les actions de Duolingo chutent, D.A. Davidson les rétrograde à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 septembre - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O chutent d'environ 3,07 % à 273,84 $

** D.A. Davidson abaisse la note de l'action de "acheter" à "neutre", citant la croissance des utilisateurs actifs de DUOL qui continue de ralentir en raison d'un marketing minimal sur les médias sociaux et d'un refus continu de la part des premiers utilisateurs de l'IA

** La société de courtage réduit également le PT à 300 $ contre 500 $, ce qui représente toujours une hausse de 6,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action mercredi

**La société de courtage estime que "la machine à médias sociaux de Duolingo n'est pas "allumée" pour le moment, et Duolingo a été discret sur les médias sociaux au cours des derniers mois, en grande partie en raison de la réaction de l'IA première"

** Nous pensons que les efforts de Duolingo pour stabiliser la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis peuvent être en partie motivés par une augmentation du marketing payant, ajoute D.A.Davidson

** La note moyenne de 25 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 460 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 15,8 %, y compris les mouvements de la séance