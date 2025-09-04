 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,57
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Duolingo chutent, D.A. Davidson les rétrograde à "neutre"
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 septembre - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O chutent d'environ 3,07 % à 273,84 $

** D.A. Davidson abaisse la note de l'action de "acheter" à "neutre", citant la croissance des utilisateurs actifs de DUOL qui continue de ralentir en raison d'un marketing minimal sur les médias sociaux et d'un refus continu de la part des premiers utilisateurs de l'IA

** La société de courtage réduit également le PT à 300 $ contre 500 $, ce qui représente toujours une hausse de 6,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action mercredi

**La société de courtage estime que "la machine à médias sociaux de Duolingo n'est pas "allumée" pour le moment, et Duolingo a été discret sur les médias sociaux au cours des derniers mois, en grande partie en raison de la réaction de l'IA première"

** Nous pensons que les efforts de Duolingo pour stabiliser la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis peuvent être en partie motivés par une augmentation du marketing payant, ajoute D.A.Davidson

** La note moyenne de 25 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 460 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 15,8 %, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

DUOLINGO RG-A
274,3100 USD NASDAQ -2,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank