Les actions de Dick's Sporting Goods chutent en raison d'un bénéfice manqué au troisième trimestre
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods < DKS.N > ont baissé d'environ 3 % à 199,92 $

** La société avertit, qu'elle s'attend à des charges pouvant atteindre 750 millions de dollars, liées à un examen approfondi de son activité Foot Locker récemment acquise.

** La société s'attend à ce que la marge brute de Foot Locker au quatrième trimestre baisse de 1 000 à 1 500 points de base

** DKS annonce un bénéfice par action ajusté de 2,07 $ au troisième trimestre, contre des estimations de 2,71 $, selon les données compilées par LSEG ** La société a toutefois relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels ** À la dernière clôture, DKS a baissé de 9,62% depuis le début de l'année

