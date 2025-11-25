Les actions de Dick's Sporting Goods chutent en raison d'un bénéfice manqué au troisième trimestre

25 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods < DKS.N > ont baissé d'environ 3 % à 199,92 $

** La société avertit, qu'elle s'attend à des charges pouvant atteindre 750 millions de dollars, liées à un examen approfondi de son activité Foot Locker récemment acquise.

** La société s'attend à ce que la marge brute de Foot Locker au quatrième trimestre baisse de 1 000 à 1 500 points de base

** DKS annonce un bénéfice par action ajusté de 2,07 $ au troisième trimestre, contre des estimations de 2,71 $, selon les données compilées par LSEG ** La société a toutefois relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels ** À la dernière clôture, DKS a baissé de 9,62% depuis le début de l'année