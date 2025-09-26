Les actions de Daimler Truck et de Traton chutent en raison des droits de douane imposés par Donald Trump sur les camions

Les actions des sociétés allemandes Daimler Truck DTGGe.DE et Traton 8TRA.DE ont chuté vendredi après que le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane sur les poids lourds, renforçant ainsi les tensions commerciales qui ont durement touché le secteur automobile.

En plus d'une série de droits de douane dans d'autres secteurs, notamment sur les produits pharmaceutiques , Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % sur les importations de poids lourds à partir du 1er octobre.

Cette nouvelle intervient après que Bruxelles et Washington se sont mis d'accord en juillet pour que la quasi-totalité des marchandises entrant aux États-Unis en provenance de l'UE, y compris les voitures, soient soumises à des droits de douane de base de 15 %, qui ne s'ajouteraient pas aux droits existants.

L'IMPACT N'EST PAS ENCORE CLAIR

L'association allemande de l'industrie automobile a qualifié cette décision d'"incompréhensible", ajoutant que "des barrières commerciales supplémentaires ne feraient pas que peser davantage sur les investissements et les emplois aux États-Unis, mais affaibliraient également les chaînes d'approvisionnement et augmenteraient les coûts".

L'action de Daimler Truck était en baisse de 2 % à 1413 GMT, tandis que les actions de Traton 8TRA.DE , propriété de Volkswagen, étaient en baisse de 2,4 %.

Citi a déclaré qu'un droit de douane de 25 % sur les camions assemblés au Mexique aurait probablement un impact de 700 à 800 millions d'euros (818 à 934 millions de dollars) sur les bénéfices de Daimler Truck, bien que le groupe puisse être en mesure d'absorber environ la moitié de cette somme à court terme par le biais d'augmentations de prix.

Ni Daimler Truck ni Traton n'exportent vers les États-Unis depuis l'Europe, car ils ont des usines aux États-Unis et des sites au Mexique qui sont couverts par le pacte de libre-échange USMCA.

Les analystes de Bernstein ont déclaré qu'il n'avait pas été explicitement dit que l'annonce de Donald Trump s'appliquerait aux sites mexicains conformes à l'USMCA, mais qu'ils supposaient que c'était le cas.

"Enfin, on ne sait pas non plus si les droits de douane spécifiques à l'industrie viendront s'ajouter aux droits de douane nationaux, bien que certains pays, dont l'UE, aient négocié des accords qui empêchent l'empilement des droits de douane", ont déclaré les analystes.

Volvo Group VOLVb.ST , qui produit tous ses camions américains dans le pays, a déclaré qu'il saluait les efforts de l'administration américaine "pour se débarrasser du désavantage comparatif de la production aux États-Unis". Ses actions ont augmenté de 3,5 %.

Daimler Truck et Traton n'ont pas souhaité faire de commentaires.

(1 dollar = 0,8562 euro)