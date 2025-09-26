 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Daimler Truck et de Traton chutent en raison des droits de douane imposés par Donald Trump sur les camions
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de la VDA au paragraphe 4)

Les actions des sociétés allemandes Daimler Truck DTGGe.DE et Traton 8TRA.DE ont chuté vendredi après que le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane sur les poids lourds, renforçant ainsi les tensions commerciales qui ont durement touché le secteur automobile.

En plus d'une série de droits de douane dans d'autres secteurs, notamment sur les produits pharmaceutiques , Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % sur les importations de poids lourds à partir du 1er octobre.

Cette nouvelle intervient après que Bruxelles et Washington se sont mis d'accord en juillet pour que la quasi-totalité des marchandises entrant aux États-Unis en provenance de l'UE, y compris les voitures, soient soumises à des droits de douane de base de 15 %, qui ne s'ajouteraient pas aux droits existants.

L'IMPACT N'EST PAS ENCORE CLAIR

L'association allemande de l'industrie automobile a qualifié cette décision d'"incompréhensible", ajoutant que "des barrières commerciales supplémentaires ne feraient pas que peser davantage sur les investissements et les emplois aux États-Unis, mais affaibliraient également les chaînes d'approvisionnement et augmenteraient les coûts".

L'action de Daimler Truck était en baisse de 2 % à 1413 GMT, tandis que les actions de Traton 8TRA.DE , propriété de Volkswagen, étaient en baisse de 2,4 %.

Citi a déclaré qu'un droit de douane de 25 % sur les camions assemblés au Mexique aurait probablement un impact de 700 à 800 millions d'euros (818 à 934 millions de dollars) sur les bénéfices de Daimler Truck, bien que le groupe puisse être en mesure d'absorber environ la moitié de cette somme à court terme par le biais d'augmentations de prix.

Ni Daimler Truck ni Traton n'exportent vers les États-Unis depuis l'Europe, car ils ont des usines aux États-Unis et des sites au Mexique qui sont couverts par le pacte de libre-échange USMCA.

Les analystes de Bernstein ont déclaré qu'il n'avait pas été explicitement dit que l'annonce de Donald Trump s'appliquerait aux sites mexicains conformes à l'USMCA, mais qu'ils supposaient que c'était le cas.

"Enfin, on ne sait pas non plus si les droits de douane spécifiques à l'industrie viendront s'ajouter aux droits de douane nationaux, bien que certains pays, dont l'UE, aient négocié des accords qui empêchent l'empilement des droits de douane", ont déclaré les analystes.

Volvo Group VOLVb.ST , qui produit tous ses camions américains dans le pays, a déclaré qu'il saluait les efforts de l'administration américaine "pour se débarrasser du désavantage comparatif de la production aux États-Unis". Ses actions ont augmenté de 3,5 %.

Daimler Truck et Traton n'ont pas souhaité faire de commentaires.

(1 dollar = 0,8562 euro)

Valeurs associées

CITIGROUP
103,300 USD NYSE +1,17%
DAIMLER TR HLDG
35,770 EUR XETRA -2,08%
TRATON
27,600 EUR XETRA -2,27%
VOLKSWAGEN
92,700 EUR XETRA -1,23%
VOLVO B ORD
275,450 SEK LSE Intl +2,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

