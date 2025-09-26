Les actions de Daimler Truck et de Traton chutent à la suite de l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur les camions

Les actions de Daimler Truck DTGGe.DE et de Traton 8TRA.DE ont chuté vendredi après que le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane sur les poids lourds, renforçant ainsi les tensions commerciales qui ont durement touché le secteur automobile. En plus d'une série de droits de douane dans d'autres secteurs, notamment sur les produits pharmaceutiques , Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % sur les importations de poids lourds à partir du 1er octobre.

L'action de Daimler Truck était en baisse de 3,3 % à 9 h 52 GMT, ce qui en fait la plus forte baisse de l'indice allemand des valeurs sûres. Les actions de Traton 8TRA.DE , propriété de Volkswagen, étaient en baisse de 2,8%.

Citi a déclaré qu'un droit de douane de 25 % sur les camions assemblés au Mexique aurait probablement un impact de 700 à 800 millions d'euros (818 à 934 millions de dollars) sur les bénéfices de Daimler Truck, bien que le groupe puisse absorber environ la moitié de cette somme à court terme par le biais d'augmentations de prix.

Ni Daimler Truck ni Traton n'exportent vers les États-Unis depuis l'Europe, car ils ont des usines aux États-Unis et des sites au Mexique qui sont couverts par le pacte de libre-échange USMCA.

Les analystes de Bernstein ont déclaré qu'il n'avait pas été explicitement dit que l'annonce de Donald Trump s'appliquerait aux sites mexicains conformes à l'USMCA, mais qu'ils supposaient que c'était le cas.

"Enfin, on ne sait pas non plus si les droits de douane spécifiques à l'industrie viendront s'ajouter aux droits de douane nationaux, bien que certains pays, dont l'UE, aient négocié des accords qui empêchent l'empilement des droits de douane", ont déclaré les analystes. En juillet, Bruxelles et Washington ont convenu que la quasi-totalité des marchandises en provenance de l'UE et entrant aux États-Unis seraient soumises à des droits de douane de base de 15 %, y compris les voitures, et que ces droits ne s'ajouteraient pas aux droits de douane existants. Volvo Group VOLVb.ST , qui produit tous ses camions américains dans le pays, a déclaré qu'il saluait les efforts de l'administration américaine "pour se débarrasser du désavantage comparatif de la production aux États-Unis". Ses actions ont augmenté de 2,9 %.

Daimler Truck et Traton n'ont pas souhaité faire de commentaires.

(1 dollar = 0,8562 euro)