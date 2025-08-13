 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de CoreWeave chutent, les pertes croissantes éclipsant la hausse de la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du mouvement des actions, ajout de détails et d'un arrière-plan tout au long du processus) par Rashika Singh

Les actions de CoreWeave CRWV.O ont chuté de plus de 8 % avant la cloche mercredi après que la société soutenue par Nvidia a affiché une perte plus importante que prévu, soulevant des doutes quant à sa capacité à maîtriser les coûts dans un contexte de forte demande en matière d'IA.

Les dépenses d'exploitation ont presque quadruplé pour atteindre 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre, soulignant la tension entre la croissance rapide de ses revenus et la pression financière croissante.

Les analystes sont devenus sceptiques quant à la dépendance excessive de CoreWeave à l'égard de certains clients et à sa capacité à croître de manière rentable en raison des pertes croissantes, des besoins importants en capitaux et de la détérioration de la couverture de la dette.

L'un de ses principaux clients, OpenAI, a signé des contrats pour des capacités de calcul supplémentaires afin de développer son service ChatGPT.

"CoreWeave ne génère actuellement pas suffisamment de bénéfices pour payer tous ses détenteurs de créances, et certainement pas les détenteurs d'actions", ont déclaré les analystes de D.A. Davidson.

La société avait environ 8 milliards de dollars de dettes l'année dernière et avait déclaré en mars qu'elle utiliserait environ 1 milliard de dollars du produit de l'introduction en bourse pour rembourser ses dettes.

La période de blocage de CoreWeave expirant jeudi, les analystes s'attendent à ce que les actions restent volatiles car les initiés de la société seront autorisés à vendre leurs actions pour la première fois depuis l'entrée en bourse de l'entreprise.

"Les actions initiales (sont) probablement plus liées à l'anticipation de l'expiration de la période de blocage plus tard dans la semaine qu'à de nouvelles préoccupations fondamentales", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

Le directeur général Michael Intrator a déclaré que l'entreprise se développait rapidement pour répondre à la "demande sans précédent en matière d'IA", mais a noté que "l'accès à des infrastructures de puissance capables de fournir l'échelle d'infrastructure dont nos clients ont besoin" restait la plus grande contrainte.

CoreWeave exploite 33 centres de données d'IA aux États-Unis et en Europe, offrant un accès aux GPU de Nvidia, qui sont très recherchés pour l'entraînement et l'exécution de grands modèles d'IA.

La demande croissante pour son infrastructure d'IA a permis à l'entreprise de dépasser les estimations de revenus trimestriels. Le cours de son action a presque triplé depuis son introduction en bourse en mars.

