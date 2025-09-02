Les actions de Commvault Systems en baisse en raison des projets de vente de dette convertible d'un montant de 750 millions de dollars

2 septembre - ** Les actions de Commvault Systems CVLT.O , société spécialisée dans la cybersécurité, ont baissé de 2,3 % à 182,31 dollars avant la fermeture de la bourse, suite à l'annonce d'une augmentation de capital **CVLT, basée à Tinton Falls, New Jersey,annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 750 millions de dollars (CBs)

** La société a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, ce qui peut inclure des acquisitions ou des investissements stratégiques dans des entreprises ou des technologies complémentaires,

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer le coût des appels plafonnés, les transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution, et jusqu'à environ 125 millions de dollars pour racheter ses actions aux investisseurs en obligations convertibles

** Avec ~44,5 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de ~8,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont terminé vendredi en baisse de 0,6 % à 186,65 $. Depuis le début de l'année, les actions sont en hausse de 24 % contre 11 % pour le Nasdaq Composite .IXIC . ** Sur les 12 analystes qui couvrent CVLT, 9 estiment que le titre est "fortement à l'achat" ou "à l'achat" et 3 estiment qu'il est "à conserver"; la prévision médiane est de 213,50 $, selon les données de LSEG.