 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 668,22
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Commvault Systems en baisse en raison des projets de vente de dette convertible d'un montant de 750 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de Commvault Systems CVLT.O , société spécialisée dans la cybersécurité, ont baissé de 2,3 % à 182,31 dollars avant la fermeture de la bourse, suite à l'annonce d'une augmentation de capital **CVLT, basée à Tinton Falls, New Jersey,annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 750 millions de dollars (CBs)

** La société a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, ce qui peut inclure des acquisitions ou des investissements stratégiques dans des entreprises ou des technologies complémentaires,

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer le coût des appels plafonnés, les transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution, et jusqu'à environ 125 millions de dollars pour racheter ses actions aux investisseurs en obligations convertibles

** Avec ~44,5 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de ~8,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont terminé vendredi en baisse de 0,6 % à 186,65 $. Depuis le début de l'année, les actions sont en hausse de 24 % contre 11 % pour le Nasdaq Composite .IXIC . ** Sur les 12 analystes qui couvrent CVLT, 9 estiment que le titre est "fortement à l'achat" ou "à l'achat" et 3 estiment qu'il est "à conserver"; la prévision médiane est de 213,50 $, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

COMMVAULT SYSTEM
186,6450 USD NASDAQ -0,58%
NASDAQ Composite
21 455,55 Pts Index Ex -1,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 14:20 

    (Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite

  • Des manifestants rassemblés pour protester contre une indemnité versée aux députés, à Gotontalo, en Indonésie, le 1er septembre 2025. ( AFP / Dhidot )
    Indonésie: vingt personnes disparues après les manifestations, selon une ONG
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:19 

    Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite

  • Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    information fournie par Ecorama 02.09.2025 14:00 

    Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:49 

    (Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank