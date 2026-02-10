Les actions de Coca-Cola chutent d'environ 2 % après un chiffre d'affaires du T4 inférieur aux prévisions

10 février - ** Les actions du géant des boissons Coca-Cola

KO.N chutent de 1,6 % à 76,71 $ en pré-marché ** La société affiche un chiffre d'affaires de 11,82 milliards de dollars au 4e trimestre, inférieur aux estimations de 12,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle affiche un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,58 $ au quatrième trimestre, contre des estimations d'analystes de 0,56 $

** Elle prévoit une croissance des revenus organiques (non GAAP) de 4 % à 5 % pour l'exercice 2026, contre des estimations de 5,45 %

** KO a augmenté d'environ 12 % en 2025