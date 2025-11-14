Les actions de Cidara atteignent leur plus haut niveau depuis 8 ans après l'accord de rachat de Merck à hauteur de 9,2 milliards de dollars

14 novembre - * Les actions de Cidara Therapeutics

CDTX.O s'envolent de 105,28 % à 217,5 dollars, leur plus haut niveau depuis plus de huit ans; Merck MRK.N est en hausse de 1,02 % à 93,88 dollars. * Le fabricant de médicaments Merck

** Le fabricant de médicaments Merck MRK.N va acquérir Cidara dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, ce qui lui donnera accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe.

** « Merck obtient une grande valeur dans le médicament antiviral contre la grippe de Cidara, CD388, et l'ensemble de la plate-forme a également un grand potentiel", », déclare Steve Brozak, président de WBB Securities LLC.

** En tenant compte des mouvements de la séance, MRK a progressé de ~6 % depuis le début de l'année, tandis que CDTX a augmenté de ~710 %.