Les actions de Cidara atteignent leur plus haut niveau depuis 8 ans après l'accord de rachat de Merck à hauteur de 9,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 novembre - * Les actions de Cidara Therapeutics

CDTX.O s'envolent de 105,28 % à 217,5 dollars, leur plus haut niveau depuis plus de huit ans; Merck MRK.N est en hausse de 1,02 % à 93,88 dollars. * Le fabricant de médicaments Merck

MRK.N acquiert Cidara dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars.

** Le fabricant de médicaments Merck MRK.N va acquérir Cidara dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, ce qui lui donnera accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe.

** Selon les termes de l'accord, MRK paiera 221,50 $/shr en espèces pour CDTX, soit une prime de 108,9 % par rapport à son dernier cours de clôture de 105,99 $.

** « Merck obtient une grande valeur dans le médicament antiviral contre la grippe de Cidara, CD388, et l'ensemble de la plate-forme a également un grand potentiel", », déclare Steve Brozak, président de WBB Securities LLC.

** En tenant compte des mouvements de la séance, MRK a progressé de ~6 % depuis le début de l'année, tandis que CDTX a augmenté de ~710 %.

Valeurs associées

CIDARA THERAPEUT
217,9400 USD NASDAQ +105,62%
MERCK
94,615 USD NYSE +1,80%
