Les actions de Broadcom chutent, l'avertissement sur les marges suscitant des inquiétudes quant aux retombées de l'IA

(Ajoute des informations sur le marché de l'IA et sur les puces personnalisées tout au long du texte) par Zaheer Kachwala et Joel Jose

Les actions de Broadcom AVGO.O ont chuté de près de 6 % avant l'ouverture du marché vendredi après que le fabricant de puces a averti que les ventes croissantes de processeurs d'IA personnalisés à faible marge réduisaient la rentabilité, suscitant des inquiétudes sur le fait que l'activité pourrait être moins lucrative.

L'avertissement sur l'impact des marges a renforcé les craintes des investisseurs sur les rendements des Big Tech en matière d'IA, un jour après qu'Oracle a chuté de 10,8 % en raison de dépenses d'investissement élevées pour une infrastructure d'IA financée par la dette.

La surveillance des dépenses d'IA par les investisseurs s'est intensifiée au cours des derniers mois, après une hausse fulgurante des valeurs technologiques qui a poussé certaines valorisations à des niveaux record. Les transactions circulaires - où les entreprises investissent dans leurs propres clients - ont également attiré les craintes d'une bulle.

Néanmoins, plusieurs analystes ont déclaré que le potentiel de l'IA restait intact et que les actions bénéficiant de la technologie, en particulier les fabricants de puces, devraient enregistrer des gains annuels importants, car l'industrie dépense des centaines de milliards pour augmenter sa capacité de production en ligne.

Broadcom, dont les services sont essentiels pour les entreprises qui cherchent à développer des processeurs d'IA personnalisés, a obtenu d'énormes contrats cette année, dont 21 milliards de dollars de la part d'Anthropic au cours des deux derniers trimestres pour les puces Ironwood personnalisées de Google. Malgré la chute de vendredi, son action est en hausse de près de 70 % sur l'année.

Elle se négocie à environ 32 fois la valeur de l'entreprise par rapport aux bénéfices de base à venir, contre 19,6 fois pour le géant des puces d'IA Nvidia NVDA.O et 30,2 fois pour Advanced Micro Devices AMD.O . Les actions de Nvidia ont augmenté de 34 % cette année, tandis que celles d'AMD ont gagné 83 %.

"Pour l'instant, les intentions de dépenses semblent encore si importantes pour beaucoup, qu'il est prématuré d'appuyer sur le bouton de panique", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Cependant, Broadcom a déclaré que ses marges seront mises sous pression tout au long de l'année en raison d'un mélange plus important de revenus liés à l'intelligence artificielle. L'entreprise dispose d'un carnet de commandes de 73 milliards de dollars qu'elle prévoit d'expédier au cours des 18 prochains mois.

Si les pertes subies avant la mise sur le marché se maintiennent, Broadcom devrait perdre plus de 110 milliards de dollars en valeur de marché.

"Nous attribuons le repli aux commentaires sur la dilution des marges brutes des puces d'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet, étant donné que ces puces augmentent les marges d'exploitation", ont déclaré les analystes de Morningstar.