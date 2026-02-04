Les actions de Boston Scientific chutent en raison de prévisions prudentes concernant le chiffre d'affaires de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boston Scientific Corp a prévu une croissance modeste de son chiffre d'affaires en 2026 et un bénéfice juste en dessous des attentes de Wall Street mercredi, éclipsant une solide performance au quatrième trimestre et faisant chuter ses actions de plus de 11% dans les échanges de pré-marché.

Le fabricant d'appareils médicaux a prévu un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 3,43 $ à 3,49 $, le point médian à 3,46 $ étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,47 $ par action, selon les données de LSEG.

Ces perspectives modérées interviennent alors que la société basée dans le Massachusetts se prépare à intégrer l'acquisition de Penumbra, annoncée le mois dernier, pour un montant de 14,5 milliards de dollars.

La société prévoit également une croissance organique du chiffre d'affaires de 10 % à 11 % pour 2026, ce qui marque un ralentissement par rapport à la croissance organique de 15,8 % enregistrée en 2025.

Ces prévisions prudentes ont éclipsé les résultats du quatrième trimestre du fabricant d'endoprothèses coronaires et de stimulateurs cardiaques, qui ont dépassé les attentes des analystes.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 80 cents par action, dépassant l'estimation consensuelle de 78 cents, tandis que le chiffre d'affaires de 5,29 milliards de dollars a légèrement dépassé les prévisions de 5,28 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre 2026, Boston Scientific prévoit un bénéfice ajusté de 78 cents à 80 cents par action, contre un consensus de 79 cents pour les analystes.