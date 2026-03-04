Les actions de Banijay augmentent de près de 6 % à la suite de l'accord de fusion avec All3Media

4 mars - Les actions de Banijay Group BNJ.AS ont augmenté de près de 6 % mercredi après que la société de divertissement française a annoncé un accord mardi soir pour fusionner ses opérations de production avec All3Media, détenu par la société d'investissement RedBird IMI.

La transaction, qui devrait être finalisée à l'automne 2026, vise à établir l'un des plus grands groupes de production multimédia d'Europe, gérant des franchises telles que "Peaky Blinders", "Big Brother", "Les Traîtres" et "MasterChef", alors que les entreprises cherchent à développer leurs activités face à la concurrence des géants de la diffusion en continu.

* Les deux parties détiendront 50 % de l'entité combinée, qui conservera le nom de Banijay

* RedBird IMI, propriétaire d'All3Media, transférera l'intégralité de sa participation dans All3Media dans la nouvelle entité combinée

* "L'impact financier serait significatif", a déclaré un analyste de la Deutsche Bank dans une note

* L'entité combinée devrait générer un chiffre d'affaires pro forma supérieur à 4,4 milliards d'euros (5,1 milliards de dollars) et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 690 millions d'euros pour 2024

* Selon la Deutsche Bank, l'opération porterait le chiffre d'affaires pro forma total du groupe Banijay pour 2024 à 7,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 16 %, tout en augmentant son Ebitda ajusté de 9 % à 1,5 milliard d'euros

(1 $ = 0,8596 euros)