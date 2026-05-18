Les actions de Baidu cotées aux États-Unis progressent grâce à des résultats trimestriels encourageants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions de Baidu ( BIDU.O ), le moteur de recherche chinois coté aux États-Unis, ont progressé de 3,0% à 139,40 dollars avant l'ouverture du marché

** BIDU annonce un chiffre d'affaires de 32,1 milliards de yuans au premier trimestre (soit 4,72 milliards de dollars), contre une estimation moyenne des analystes de 31,35 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de l'activité principale de Baidu, basée sur l'IA , a augmenté de 49% pour atteindre 13,6 milliards de yuans

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 4% depuis le début de l'année

(1 $ = 6,7952 yuans renminbi)