Les actions dans le domaine de l'énergie propre s'accroissent grâce à la hausse de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions des entreprises d'énergie propre se redressent sur les signes d'une poussée de l'IA à Wall Street

** Plug Power PLUG.O , fabricant de piles à hydrogène, en hausse de 18,9 % à 3,1 $, Fluence Energy FLNC.O , fournisseur de systèmes de stockage d'énergie renouvelable, en hausse de 3,2 % à 10,9 $

** Les actions cotées aux États-Unis de Ballard Power Systems BLDP.TO BLDP.O augmentent de 9,5 % à 3,2 $, Fuelcell energy FCEL.O gagne 1,5 % à 9,8 $

** D'autres titres d'énergie propre comme First Solar

FSLR.O et Sunrun RUN.O augmentent de 1,5 % chacun

** Les entreprises de services publics ont bénéficié de la recherche de sources d'énergie fiables pour alimenter leurs centres de données par les mégacapitalisations et les leaders de l'IA, notamment Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta

META.O

** Le marché capitalise sur le boom de l'IA, qui a besoin d'énergie pour faire fonctionner les centres de données et l'informatique, explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth

** C'est comme vendre les pioches et les pelles lors d'une ruée vers l'or, ajoute Robert Pavlik

** Fluence Energy et Ballard Power Systems ont gagné environ 50 % chacun ce mois-ci

** Sur une base mensuelle, Plug Power a fait un bond de 95 %, tandis que la valeur des actions de Fuelcell a plus que doublé