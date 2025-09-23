 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 911,49
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions dans le domaine de l'énergie propre s'accroissent grâce à la hausse de l'IA
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions des entreprises d'énergie propre se redressent sur les signes d'une poussée de l'IA à Wall Street

** Plug Power PLUG.O , fabricant de piles à hydrogène, en hausse de 18,9 % à 3,1 $, Fluence Energy FLNC.O , fournisseur de systèmes de stockage d'énergie renouvelable, en hausse de 3,2 % à 10,9 $

** Les actions cotées aux États-Unis de Ballard Power Systems BLDP.TO BLDP.O augmentent de 9,5 % à 3,2 $, Fuelcell energy FCEL.O gagne 1,5 % à 9,8 $

** D'autres titres d'énergie propre comme First Solar

FSLR.O et Sunrun RUN.O augmentent de 1,5 % chacun

** Les entreprises de services publics ont bénéficié de la recherche de sources d'énergie fiables pour alimenter leurs centres de données par les mégacapitalisations et les leaders de l'IA, notamment Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta

META.O

** Le marché capitalise sur le boom de l'IA, qui a besoin d'énergie pour faire fonctionner les centres de données et l'informatique, explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth

** C'est comme vendre les pioches et les pelles lors d'une ruée vers l'or, ajoute Robert Pavlik

** Fluence Energy et Ballard Power Systems ont gagné environ 50 % chacun ce mois-ci

** Sur une base mensuelle, Plug Power a fait un bond de 95 %, tandis que la valeur des actions de Fuelcell a plus que doublé

Valeurs associées

ALPHABET-A
252,3100 USD NASDAQ -0,09%
BALLARD POWER SY
4,290 CAD TSX +8,06%
BALLARD POWER SY
3,1050 USD NASDAQ +7,81%
FIRST SOLAR
222,9300 USD NASDAQ +1,70%
FLUENCE ENERGY RG-A
10,8465 USD NASDAQ +2,33%
FUELCELL ENERGY
9,5700 USD NASDAQ -0,31%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
765,2300 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
512,2800 USD NASDAQ -0,42%
PLUG POWER
2,8699 USD NASDAQ +8,30%
SUNRUN
17,5400 USD NASDAQ -0,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank