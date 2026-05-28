Les actions d'Unusual Machines grimpent à la suite d'informations faisant état de négociations en vue d'un financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions d'Unusual Machines UMAC.A ont bondi de 35,9% à 25,58 $ lors des échanges avant l'ouverture du marché jeudi, après que le WSJ a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers pour financer certaines entreprises de drones, dont UMAC

** L'article , citant des sources, indique que ces discussions, qui durent depuis plusieurs mois, pourraient déboucher sur un financement combinant dette et capitaux propres, ce qui pourrait donner au gouvernement des participations dans ces entreprises

** La domination dans le domaine des drones a été identifiée comme une priorité présidentielle majeure dans la demande de budget de défense de 1 500 milliards de dollars du président Trump pour l'exercice 2027

** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Maison Blanche, le Pentagone et la société n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les 5 analystes couvrant le titre lui attribuent la note "acheter" ou "acheter fortement", et leur objectif de cours médian est de 25,00 $, selon les données de LSEG

** L'action UMAC a bondi d'environ 47,8% depuis le début de l'année, dépassant largement la hausse de 9,9% du S&P 500 .SPX