 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'Oracle reculent légèrement alors que les investisseurs s'intéressent à l'activité cloud dans les résultats trimestriels
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N ont légèrement baissé de 0,5% à 220,43 dollars mercredi avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés, les investisseurs anticipant une forte croissance de la demande pour ses services d'informatique dématérialisée (cloud) ** ORCL a émergé comme l'un des plus grands fournisseurs de puissance de calcul louée, essentielle pour l'IA générative, grâce à un contrat de 300 milliards de dollars avec OpenAI, créateur de ChatGPT

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce qu'ORCL rapporte une croissance de ~12% du BPA ajusté à 1,64 $ sur un revenu de 16,2 milliards de dollars, en hausse de 15,3% par rapport à l'année précédente

** Le chiffre d'affaires d'ORCL a manqué les attentes 6 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a atteint les estimations 4 fois au cours de la même période ** En septembre, Safra Catz d'ORCL a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'activité d'infrastructure en nuage dépasse cinq cents milliards de dollars, ce qui a fait grimper les actions d'ORCL de 27%

** Parmi les 46 analystes couvrant ORCL, la note moyenne est "BUY" et l'objectif de cours médian est de 350 $, selon les données de LSEG

** ORCL est en hausse de 32,4 % depuis le début de l'année, contre 21,4 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC

Valeurs associées

NASDAQ Composite
23 532,70 Pts Index Ex -0,19%
ORACLE
219,750 USD NYSE -0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit sans tendance claire en attendant la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:29 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens signe un contrat de plus de 500 ME avec les armées allemandes
    information fournie par Zonebourse 10.12.2025 18:22 

    Exosens , en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR). Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va payer plus de 580 millions de dollars pour régler une enquête fiscale en Italie
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:21 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Amazon aux paragraphes 3 à 5, et d'un historique d'une affaire ... Lire la suite

  • L'UE va-t-elle sauver la peau du "burger végétarien" et des "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés doivent négocier mercredi sur l'avenir de ces dénominations contestées par les éleveurs ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Sursis pour le "burger végétarien", menacé dans l'UE
    information fournie par AFP 10.12.2025 18:10 

    L'Union européenne va-t-elle sauver les dénominations "burger végétarien" et "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés n'ont pas réussi à trancher mercredi sur l'avenir de ces appellations contestées par les éleveurs. De nouvelles discussions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank