Les actions d'Oracle reculent légèrement alors que les investisseurs s'intéressent à l'activité cloud dans les résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N ont légèrement baissé de 0,5% à 220,43 dollars mercredi avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés, les investisseurs anticipant une forte croissance de la demande pour ses services d'informatique dématérialisée (cloud) ** ORCL a émergé comme l'un des plus grands fournisseurs de puissance de calcul louée, essentielle pour l'IA générative, grâce à un contrat de 300 milliards de dollars avec OpenAI, créateur de ChatGPT

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce qu'ORCL rapporte une croissance de ~12% du BPA ajusté à 1,64 $ sur un revenu de 16,2 milliards de dollars, en hausse de 15,3% par rapport à l'année précédente

** Le chiffre d'affaires d'ORCL a manqué les attentes 6 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a atteint les estimations 4 fois au cours de la même période ** En septembre, Safra Catz d'ORCL a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'activité d'infrastructure en nuage dépasse cinq cents milliards de dollars, ce qui a fait grimper les actions d'ORCL de 27%

** Parmi les 46 analystes couvrant ORCL, la note moyenne est "BUY" et l'objectif de cours médian est de 350 $, selon les données de LSEG

** ORCL est en hausse de 32,4 % depuis le début de l'année, contre 21,4 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC