Les actions d'Oracle augmentent de 31 % grâce aux perspectives de revenus de 500 milliards de dollars dans le domaine du cloud computing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Oracle ont augmenté de 31 % à Francfort mercredi, un jour après que la société ait déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires comptabilisé de son activité Oracle Cloud Infrastructure dépasse un demi-trillion de dollars.

Le mouvement à Francfort a été légèrement plus important que le mouvement d'Oracle dans les échanges après les heures de bureau mardi et a également stimulé les actions européennes telles que l'éditeur de logiciels allemand SAP, qui a augmenté de 2 % sur la plateforme Tradegate. SAPG.DE

Les actions d'Oracle ont terminé la séance régulière de mardi en hausse de 1,27 % à 241,51 dollars. Elles ont augmenté de 45 % depuis le début de l'année.