Les actions d'Intuit chutent ; les investisseurs se concentrent sur l'IA
21/08/2025

21 août - ** Les actions d'Intuit INTU.O ont baissé de 0,3% jeudi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs surveillant l'impact des lancements de produits basés sur l'IA et des changements de prix

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 18% à 3,75 milliards de dollars, un BPA ajusté de 2,66 contre 1,99 dollar l'année précédente, selon LSEG; en mai, la société a dépassé le consensus sur les deux mesures, citant la forte demande pour les outils d'IA et les offres payantes de TurboTax

** L'action a récemment été évaluée à 30 fois les bénéfices attendus, en dessous du PE prévisionnel moyen sur cinq ans de 35

** INTU en hausse d'environ 11 % depuis le début de l'année par rapport au Nasdaq .IXIC en hausse de 9 %

Valeurs associées

INTUIT
697,7600 USD NASDAQ -0,20%
NASDAQ Composite
21 100,31 Pts Index Ex -0,34%
