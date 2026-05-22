Les actions d'IBM et du secteur de l'informatique quantique grimpent après l'annonce par les États-Unis d'un investissement de 2 milliards de dollars dans ces entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions du secteur de l'informatique quantique progressent avant l'ouverture, prolongeant ainsi les gains enregistrés lors de la séance précédente

** L'administration Trump a annoncé jeudi qu'elle allait prendre une participation de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique

** Le département américain du Commerce a annoncé qu'IBM

IBM.N allait recevoir 1 milliard de dollars pour créer une entreprise chargée de fabriquer des puces quantiques; le titre progresse de 2,5 %

** Le fabricant de puces sous contrat GlobalFoundries

GFS.O devrait recevoir 375 millions de dollars pour une usine américaine destinée à produire des composants pour différents types de machines quantiques; le titre a progressé de 4,3 %

** D'autres entreprises, telles que D-Wave QBTS.N et Rigetti Computing RGTI.O , devraient recevoir environ 100 millions de dollars chacune; leurs actions progressent respectivement de 0,5 % et 1,7 %

** Cette initiative constitue un coup de pouce majeur pour assurer le leadership américain dans les technologies émergentes et contrer la Chine