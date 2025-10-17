 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Eli Lilly et de Novo Nordisk chutent après que Trump a ciblé les médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions des développeurs de médicaments amaigrissants Eli Lilly LLY.N et les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO cotées aux États-Unis chutent avant l'ouverture du marché

** Trump a déclaré que les prix des médicaments amaigrissants, tels que l'Ozempic de Novo, seraient abaissés

** Lilly en baisse de 4,1 % à 785,51 $, Novo en baisse de 3,9 % à 53,93 $; les actions de Novo cotées au Danemark en baisse de 6,3 %

** J.P.Morgan déclare que "les commentaires du président Trump sont conformes à nos attentes en ce qui concerne la négociation des prix relative au portefeuille GLP-1 de Novo"

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, LLY a augmenté de 6,1 %, Novo, cotée aux États-Unis, a baissé de 34,8 %

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
802,740 USD NYSE -1,99%
NORDISK SP ADR-B
54,360 USD NYSE -3,07%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank