Les actions d'Eli Lilly et de Novo Nordisk chutent après que Trump a ciblé les médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions des développeurs de médicaments amaigrissants Eli Lilly LLY.N et les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO cotées aux États-Unis chutent avant l'ouverture du marché

** Trump a déclaré que les prix des médicaments amaigrissants, tels que l'Ozempic de Novo, seraient abaissés

** Lilly en baisse de 4,1 % à 785,51 $, Novo en baisse de 3,9 % à 53,93 $; les actions de Novo cotées au Danemark en baisse de 6,3 %

** J.P.Morgan déclare que "les commentaires du président Trump sont conformes à nos attentes en ce qui concerne la négociation des prix relative au portefeuille GLP-1 de Novo"

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, LLY a augmenté de 6,1 %, Novo, cotée aux États-Unis, a baissé de 34,8 %