Les actions d'Elanco Animal Health augmentent après que Piper Sandler les a relevées à "surpondérer"

22 janvier - ** Les actions du fabricant de vaccins pour animaux de compagnie Elanco Animal Health ELAN.N augmentent de 3,9 % à 25,24 $ avant le marché

** Piper Sandler relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer", et augmente le PT de 24 $ à 30 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 23,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Elanco a fait des progrès significatifs avec les groupes vétérinaires d'entreprise et les propriétaires de cabinets, les comptes d'entreprise classant maintenant la société comme leur deuxième partenaire fournisseur de choix, alors qu'elle n'était qu'un lointain quatrième, selon la société de courtage

** Elanco fait de sérieuses percées auprès des groupes d'entreprises, dont les vérifications précédentes avaient montré qu'Elanco y était exécrable" - Piper Sandler

** 14 des 16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; le PT médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 86,7 % en 2025, contre une augmentation de 15 % de l'indice NYSE Composite .NYA