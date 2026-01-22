 Aller au contenu principal
Les actions d'Elanco Animal Health augmentent après que Piper Sandler les a relevées à "surpondérer"
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant de vaccins pour animaux de compagnie Elanco Animal Health ELAN.N augmentent de 3,9 % à 25,24 $ avant le marché

** Piper Sandler relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer", et augmente le PT de 24 $ à 30 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 23,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Elanco a fait des progrès significatifs avec les groupes vétérinaires d'entreprise et les propriétaires de cabinets, les comptes d'entreprise classant maintenant la société comme leur deuxième partenaire fournisseur de choix, alors qu'elle n'était qu'un lointain quatrième, selon la société de courtage

** Elanco fait de sérieuses percées auprès des groupes d'entreprises, dont les vérifications précédentes avaient montré qu'Elanco y était exécrable" - Piper Sandler

** 14 des 16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; le PT médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 86,7 % en 2025, contre une augmentation de 15 % de l'indice NYSE Composite .NYA

Valeurs associées

ELANC ANIML HLTH
24,290 USD NYSE +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 11:16:35.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 11:16:35.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

