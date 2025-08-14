Les actions d'eBay chutent ; Argus rétrograde la note à "conserver"

14 août - ** Les actions de la société de commerce électronique eBay EBAY.O ont baissé de 1,13 % à 99,63 $ sur le marché préliminaire

** Argus Research rétrograde la note de l'action de "acheter" à "conserver"

** La société de courtage indique qu'eBay est confrontée à des conditions économiques difficiles au Royaume-Uni et en Allemagne, avec une faible confiance des consommateurs, une inflation élevée et une croissance lente

** Cependant, cela est en partie compensé par des efforts pour élargir les catégories clés, encourager les achats inter-catégories, introduire de nouvelles fonctionnalités et tirer parti de la croissance du marché plus large du commerce électronique, ajoute la société de courtage

** "eBay doit continuer à démontrer qu'il peut réussir à créer des niches de produits parmi les vendeurs face à la concurrence sérieuse d'Amazon.com Inc. AMZN.O , Walmart Inc.

WMT.N , et des détaillants de catégorie en démarrage tels qu'Etsy Inc ETSY.O " - Argus

** La note moyenne de 33 analystes est "hold"; le PT médian est de 89 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de près de 63 % depuis le début de l'année