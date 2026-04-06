Les actions d'Avis Budget atteignent leur plus haut niveau depuis huit mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O augmentent de 3,7 % pour atteindre 197,53 $ - leur plus haut niveau depuis juillet 2025

** Chris Woronka, analyste à la Deutsche Bank, rétrograde l'action de "acheter" à "conserver", déclarant qu'il a du mal à justifier le prix actuel de l'action en utilisant les mesures traditionnelles et un horizon temporel de 12 mois

** Cependant, Chris affirme que la rétrogradation n'est pas un appel à vendre l'action et signale un "risque significatif de hausse supplémentaire" dû à un resserrement des positions à découvert

** CAR avait un intérêt à court terme de ~23% au 6 avril, selon les données du LSEG

** DB affirme que le resserrement des positions à découvert peut être attribué à l'acquisition d'actions par l'investisseur activiste Pentwater Capital Management au cours des deux derniers mois; CAR a augmenté de 91 % depuis le dépôt d'une demande de Pentwater le 20 mars, comparativement à +1 % pour le SPX

** Penwater détient une participation de 20,33 % dans la société, données LSEG

** DB souligne également une dynamique positive dans l'activité principale et le potentiel de la société à capitaliser sur l'opportunité dans l'espace des véhicules autonomes/robotaxis

** L'action a augmenté de ~54 % depuis le début de l'année