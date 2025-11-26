Les actions d'Autodesk augmentent grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative)

(Mises à jour à l'ouverture du marché)

26 novembre - ** Les actions de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O augmentent de 7,3 % à 315,6 $

** La société prévoit des revenus et des bénéfices pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de la Bourse, stimulés par les renouvellements d'abonnements et la demande d'outils de conception pilotés par l'IA

** J.P. Morgan estime que la forte exécution de la société, sa stratégie de plateforme intégrée et l'accent mis sur l'IA lui confèrent une base solide pour une croissance durable à long terme

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,90 à 1,92 milliard de dollars pour le quatrième trimestre; le chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars pour le troisième trimestre a dépassé les estimations des analystes

** 25 des 31 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver"; leur estimation médiane est de 375 $ - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 6,6 % depuis le début de l'année