Les actions d'armes à feu augmentent après le tir mortel du militant conservateur Charlie Kirk

11 septembre - ** Les actions d'armes à feu augmentent avant le marché, prolongeant le rallye de la session précédente après que l'activiste conservateur américain Charlie Kirk , un allié influent du président Donald Trump, a été mortellement blessé par balle mercredi

** Les actions liées aux armes à feu augmentent souvent à la suite de fusillades publiques, car les gens s'attendent à ce que les achats d'armes à feu augmentent en prévision d'une réglementation plus stricte

** Le fabricant d'armes Smith & Wesson Brands SWBI.O augmente de 4,7 %, tandis que Outdoor Holding POWW.0 gagne 3,3 %

** Le distributeur d'armes à feu GrabAGun PEW.N , soutenu par Donald Trump Jr., augmente de 3 %

** Au moment où il a été abattu, Kirk - un fervent défenseur du droit au port d'armes prévu par le deuxième amendement de la Constitution - répondait à une question sur la violence armée, selon de nombreuses vidéos de l'événement publiées en ligne