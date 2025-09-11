 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 830,78
+0,89%
Les actions d'armes à feu augmentent après le tir mortel du militant conservateur Charlie Kirk
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétitions pour ajouter des symboles de téléscripteur)

11 septembre - ** Les actions d'armes à feu augmentent avant le marché, prolongeant le rallye de la session précédente après que l'activiste conservateur américain Charlie Kirk , un allié influent du président Donald Trump, a été mortellement blessé par balle mercredi

** Les actions liées aux armes à feu augmentent souvent à la suite de fusillades publiques, car les gens s'attendent à ce que les achats d'armes à feu augmentent en prévision d'une réglementation plus stricte

** Le fabricant d'armes Smith & Wesson Brands SWBI.O augmente de 4,7 %, tandis que Outdoor Holding POWW.0 gagne 3,3 %

** Le distributeur d'armes à feu GrabAGun PEW.N , soutenu par Donald Trump Jr., augmente de 3 %

** Au moment où il a été abattu, Kirk - un fervent défenseur du droit au port d'armes prévu par le deuxième amendement de la Constitution - répondait à une question sur la violence armée, selon de nombreuses vidéos de l'événement publiées en ligne

Valeurs associées

OUTDOOR HOLDING
1,5100 USD NASDAQ +4,86%
SMITH & WSSN BRN
9,3900 USD NASDAQ +6,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

