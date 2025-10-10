 Aller au contenu principal
Les actions d'Applied Digital se redressent après un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Applied Digital APLD.O ont bondi de 26 % vendredi après que le fournisseur de services de centres de données a dépassé les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du premier trimestre, soutenu par l'adoption croissante d' applications d'intelligence artificielle.

La demande croissante de services d'intelligence artificielle tels que ChatGPT a déclenché le besoin d'une infrastructure de centre de données robuste capable de prendre en charge des charges de travail informatiques intensives.

La société devrait ajouter plus de 2 milliards de dollars à sa valeur de marché de 7,89 milliards de dollars, si les gains de vendredi se maintiennent.

L'action d'Applied Digital était en tête des tendances sur le forum d'investisseurs Stocktwits vendredi.

Les neuf sociétés de courtage qui couvrent Applied Digital évaluent le titre à "acheter" ou plus, avec un objectif de prix médian de 40 $, selon les données compilées par LSEG.

Jeudi en fin de journée, la société a fait état d'une hausse de 84 % de son chiffre d'affaires à 64,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 août, contre une estimation moyenne des analystes de 50 millions de dollars.

Applied Digital a finalisé un nouveau contrat de location avec CoreWeave CRWV.O en août pour 150 MW supplémentaires dans le Dakota du Nord.

