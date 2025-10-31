 Aller au contenu principal
Les actions d'Apple augmentent, les prévisions de ventes d'iPhone pour les fêtes de fin d'année atténuant les problèmes d'approvisionnement
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté d'environ 2 % avant le marché vendredi après que les prévisions optimistes pour le lucratif trimestre des fêtes de fin d'année aient suggéré que les derniers modèles d'iPhone étaient à l'origine d'un rebond des ventes malgré les retards d'expédition vers le marché clé qu'est la Chine .

Bien que les contraintes d'approvisionnement aient pesé sur les ventes au quatrième trimestre, les investisseurs sont restés optimistes car le lancement en septembre de la nouvelle gamme d'iPhone a permis aux actions d'Apple de franchir la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en début de semaine, rejoignant ainsi Nvidia NVDA.O et Microsoft

MSFT.O .

Ces perspectives ont également permis d'apaiser les inquiétudes concernant la lenteur d'Apple dans l'intégration de certaines fonctions d'intelligence artificielle attendues depuis longtemps, alors que d'autres grands noms de la technologie ont pris de l'avance.

"Je sais simplement qu'en possédant ce titre depuis plusieurs décennies ... . Lorsque vous êtes vraiment important comme Apple, vous n'avez pas besoin d'aller vite, parfois vous devez juste finir par réussir", a déclaré Eric Clark, directeur des investissements chez Accuvest.

Les actions d'Amazon AMZN.O et d'Apple sont toujours les moins performantes depuis le début de l'année parmi le groupe des "Sept Magnifiques ", bien que l'action du géant du commerce électronique ait grimpé avant la cloche vendredi grâce à une croissance stellaire de l'informatique dématérialisée au cours du trimestre.

L'action d' Apple se négocie à 33,4 fois les prévisions de bénéfices des analystes, ce qui représente une prime par rapport à Microsoft MSFT.O 31,7 et Meta Platform META.O 22,3, selon les données de LSEG.

Apple

