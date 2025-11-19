Les actions d'Amkor s'envolent en fin de séance, Amkor devant collaborer avec Nvidia pour l'emballage

Les actions d'Amkor Technology

AMKR.O ont augmenté de plus de 8% dans les échanges après la cloche mercredi pendant la conférence téléphonique de Nvidia

NVDA.O après que le directeur financier du leader des puces d'intelligence artificielle ait nommé Amkor parmi les entreprises avec lesquelles il prévoit de travailler sur l'emballage des puces.

Les actions d'Amkor étaient en dernier lieu à 33,58 $ après avoir atteint un sommet de 34,75 $ après avoir clôturé la session régulière en hausse de 2,4% à 31,43 $.

Colette Kress, directrice financière de Nvidia, a déclaré aux investisseurs que la société prévoit de travailler avec Amkor et Siliconware Precision Industries Co Ltd pour étendre son empreinte de fabrication aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

Le mois dernier, Nvidia a déclaré avoir produit ses premières puces IA "Blackwell" dans l'usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW en Arizona, mais avant que ces puces puissent être vendues, elles doivent être expédiées à Taïwan pour un processus d'emballage avancé.