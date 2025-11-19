 Aller au contenu principal
Les actions d'Amkor s'envolent en fin de séance, Amkor devant collaborer avec Nvidia pour l'emballage
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 23:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Amkor Technology

AMKR.O ont augmenté de plus de 8% dans les échanges après la cloche mercredi pendant la conférence téléphonique de Nvidia

NVDA.O après que le directeur financier du leader des puces d'intelligence artificielle ait nommé Amkor parmi les entreprises avec lesquelles il prévoit de travailler sur l'emballage des puces.

Les actions d'Amkor étaient en dernier lieu à 33,58 $ après avoir atteint un sommet de 34,75 $ après avoir clôturé la session régulière en hausse de 2,4% à 31,43 $.

Colette Kress, directrice financière de Nvidia, a déclaré aux investisseurs que la société prévoit de travailler avec Amkor et Siliconware Precision Industries Co Ltd pour étendre son empreinte de fabrication aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

Le mois dernier, Nvidia a déclaré avoir produit ses premières puces IA "Blackwell" dans l'usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW en Arizona, mais avant que ces puces puissent être vendues, elles doivent être expédiées à Taïwan pour un processus d'emballage avancé.

Valeurs associées

AMKOR TECHNOLOGY
31,4300 USD NASDAQ +2,41%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

