Les actions d'American Eagle s'envolent grâce aux fêtes de fin d'année et à des perspectives revues à la hausse

3 décembre - ** Les actions du distributeur spécialisé mondial American Eagle Outfitters AEO.N en hausse de 12,1% à 23,35 $ avant le marché ** La société relève ses prévisions de ventes comparables annuelles à une croissance à un chiffre, citant la demande de vêtements et d'accessoires pour les fêtes, qui a été stimulée par le marketing, alors que les prévisions précédentes étaient stables

** J.P. Morgan note une amélioration séquentielle de la marque AEO et de fortes tendances chez Aerie, avec des ventes comparables en novembre supérieures à 20 %; relève le titre à Neutre, PT 20 $

** Barclays indique que les collaborations de haut niveau et l'augmentation des dépenses de marketing stimulent le trafic et la conversion, mais prévient qu'il pourrait être difficile de maintenir l'élan jusqu'en 2026

** La société prévoit que les ventes comparables du trimestre en cours augmenteront de 8 % à 9 %, alors que les analystes estiment que la hausse sera de 2,2 %

** L'action est notée "Hold" en moyenne; le PT médian est de 18 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de ~25% depuis le début de l'année