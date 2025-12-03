Les actions d'American Eagle bondissent, les campagnes de célébrités devant soutenir la demande pour les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont bondi de près de 12% avant la cloche mercredi après que le distributeur ait relevé ses prévisions de ventes annuelles , en misant sur des partenariats avec des célébrités et des campagnes de marketing pour stimuler la demande pendant la saison des fêtes de fin d'année.

Des campagnes réussies avec l'actrice Sydney Sweeney, des collaborations avec la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la NFL Travis Kelce et une orientation vers les acheteurs aisés ont aidé l'entreprise à contrer un ralentissement plus large de la vente au détail provoqué par l'inflation et les tensions commerciales.

"En tant qu'entreprise, nous nous tournons vers la publicité. Nous devons être compétitifs lorsque nous voyons ce que font nos concurrents", a déclaré Jennifer Foyle, directrice de la création.

"Ce marketing va certainement s'amplifier."

Le distributeur s'attend à ce que les ventes comparables du trimestre en cours augmentent de 8 à 9 %, alors que les analystes tablent sur une hausse de 2,2 %, selon les données compilées par LSEG.

"American Eagle devra continuer à investir dans les dépenses de marketing pour continuer à gagner des parts en s'appuyant sur ces succès", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

"Le secteur des adolescents reste très concurrentiel et, à mesure que nous avançons vers 2026, nous pensons que l'anniversaire de ces campagnes pourrait être plus difficile."

Les ventes comparables du segment Aerie ont bondi de 11 %, tandis que les ventes comparables de la marque American Eagle, plus importante, ont légèrement augmenté de 1 %. Elles ont augmenté respectivement de 5 % et de 3 % au cours du même trimestre de l'année dernière.

L'action a augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année et se négocie à un multiple de 14,74, supérieur à celui d'Abercrombie & Fitch ANF.N 9,86 et à celui d'Urban Outfitters

URBN.O 13,63.