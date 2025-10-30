Les actions d'Amazon montent en flèche, la croissance de l'informatique dématérialisée dépassant les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 10, 18 et 19) par Greg Bensinger et Deborah Mary Sophia

Le chiffre d'affaires d'Amazon

AMZN.O dans le domaine du cloud a augmenté à un rythme plus rapide depuis près de trois ans, ce qui a permis à l'entreprise d'annoncer des ventes trimestrielles supérieures aux estimations et de faire grimper ses actions de 14 % dans les échanges après bourse.

La société a prévu d'augmenter ses dépenses d'investissement l'année prochaine. Le distributeur en ligne a bénéficié du fait que les entreprises continuent à dépenser sans relâche pour le développement de logiciels d'intelligence artificielle . La demande massive en matière d'informatique dématérialisée aide l'entreprise technologique à atténuer la pression exercée par le ralentissement de la croissance de son activité de commerce électronique, qui se prépare à la période critique des fêtes de fin d'année dans un contexte de faiblesse de la confiance des consommateurs due à l'incertitude du commerce mondial.

La remontée d'Amazon dans les échanges prolongés a augmenté la valeur de marché de l'entreprise d'environ 330 milliards de dollars. Une hausse des actions de la même ampleur au cours de la séance officielle de vendredi constituerait le plus grand gain en pourcentage d'Amazon en une journée depuis 2015.

"AWS se développe à un rythme que nous n'avons pas connu depuis 2022", a déclaré le directeur général Andy Jassy dans un communiqué. "Nous continuons à voir une forte demande dans l'IA et l'infrastructure de base, et nous nous sommes concentrés sur l'accélération de la capacité." Le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année soient d'environ 125 milliards de dollars, et plus élevées l'année prochaine, sans fournir de détails. L'entreprise a enregistré 89,9 milliards de dollars de dépenses d'investissement au cours des trois premiers trimestres, en grande partie pour des projets d'intelligence artificielle.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE BONDIT Son unité "cloud", Amazon Web Services, a enregistré une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre qui s'est achevé en septembre, alors que les estimations tablaient sur une augmentation de 17,95 %. Amazon a surmonté une semaine difficile au cours de laquelle une panne prolongée chez AWS a touché un grand nombre de sites web et d'applications grand public parmi les plus populaires.

Amazon a été l'action la moins performante parmi les 7 mégacapitales technologiques, en partie à cause d'une réputation tenace de retard dans le développement de l'intelligence artificielle.

"Le rapport confirme que les opérations d'Amazon fonctionnent à plein régime après une année de sous-performance relative", a déclaré Ethan Feller, stratège boursier chez Zacks Investment Research. Selon lui, malgré la croissance presque nulle de l'action cette année, "les fondamentaux de l'entreprise n'ont jamais été affaiblis de manière significative".

Amazon a prévu des ventes nettes totales comprises entre 206 et 213 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes de 208,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Habituellement discret, Jassy a adopté un ton exubérant lors de l'appel avec les analystes.

"Je regarde l'élan que nous avons actuellement et je pense que nous pouvons continuer à croître et à progresser sur cette lancée pendant un certain temps", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il y a plusieurs endroits où nous pouvons nous attendre à continuer à croître", a-t-il ajouté, faisant référence à la publicité et aux ventes au détail.

Les bons résultats d'AWS, le plus grand fournisseur de services en nuage au monde, font suite à la croissance exceptionnelle des revenus de l'informatique en nuage annoncée mercredi par Microsoft MSFT.O Azure et Google GOOGL.O Cloud, les numéros 2 et 3 de l'industrie, respectivement.

Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Meta

META.O , le propriétaire de Facebook, ont tous annoncé qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles en investissant dans les puces et les centres de données.

LES GRANDES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES CONTINUENT DE DÉPENSER EN IA

Les commentaires de Jassy ont fait écho à ceux de directeurs généraux rivaux, indiquant que les grandes entreprises technologiques n'ont pas l'intention de freiner leurs dépenses en matière d'IA, même si Wall Street s'inquiète d'une éventuelle bulle d'investissement. Les entreprises, dont Amazon, introduisent l'IA dans presque toutes les facettes de leurs activités dans l'espoir de réduire les coûts et de stimuler la productivité.

Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'il ne pensait pas que le boom de l'IA soit une bulle spéculative comme à l'époque des dot-com, où de nombreuses entreprises étaient "des idées plutôt que des affaires". Les leaders de l'IA d'aujourd'hui "ont en fait des bénéfices", a-t-il déclaré. Il a ajouté que les investissements dans l'IA - en particulier dans les centres de données, les puces et les infrastructures - constituaient une source majeure de croissance économique. Il a toutefois mis en garde contre l'impact de l'IA sur le marché du travail.

AWS représente généralement un peu plus de 15 % du chiffre d'affaires total d'Amazon, mais le segment est un énorme moteur de profit, représentant environ 60 % du revenu d'exploitation total de l'entreprise. L'unité a enregistré une croissance de 17,5 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

La publicité est un autre point positif. Les ventes ont augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 17,7 milliards de dollars. La société a mis davantage l'accent sur les listes de produits sponsorisés et a trouvé de nouveaux espaces pour un volume publicitaire plus élevé, tels que les écrans Echo Show et les chariots d'épicerie de haute technologie. Amazon, basé à Seattle, a pris une charge de 1,8 milliard de dollars pour les indemnités de licenciement. Mardi, elle a annoncé qu'elle avait supprimé 14 000 postes de direction , dans le cadre d'un plan qui pourrait entraîner environ 30 000 suppressions d'emplois au total. Entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année, elle a recruté environ 32 000 personnes, soit un effectif de 1,58 million de personnes. La réduction des effectifs n'est "pas vraiment motivée par des raisons financières, et ce n'est même pas vraiment lié à l'IA", a déclaré Jassy. "C'est une question de culture." Il a ajouté que la croissance d'Amazon avait créé trop de couches de travailleurs et que "cela peut entraîner un ralentissement". Les résultats ont également été affaiblis par une charge unique de 25 milliards de dollars pour un règlement conclu avec la Federal Trade Commission sur les allégations selon lesquelles Amazon a trompé les consommateurs au sujet de leurs adhésions à Prime.