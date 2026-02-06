Les actions d'Amazon chutent alors que l'investissement de 200 milliards de dollars alimente les craintes concernant les rendements de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécritures complètes; Mises à jour sur le mouvement de l'action) par Kanchana Chakravarty et Aditya Soni

Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont chuté de 9 % vendredi après que l'entreprise a présenté un plan d'investissement de 200 milliards de dollars pour l'année, ravivant les inquiétudes des investisseurs quant à l'ampleur des dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'intelligence artificielle.

Amazon a rejoint jeudi ses rivaux en prévoyant des dépenses nettement plus élevées cette année, les géants américains de la technologie ayant désormais l'intention de consacrer plus de 630 milliards de dollars aux centres de données et aux puces d'intelligence artificielle qui les alimentent, ce qui représente un niveau d'investissement sans précédent.

Les investisseurs s'attendaient à ce que les entreprises augmentent leurs dépenses après avoir misé sur la technologie, mais certains analystes ont déclaré que l'ampleur des augmentations avait surpris le marché et soulevé des questions quant à la capacité des rendements à suivre le rythme.

"Si l'augmentation de l'intensité du capital n'est pas une surprise sur le plan directionnel, l'ampleur des dépenses est matériellement plus importante que ce que le consensus attendait", ont déclaré les analystes de MoffettNathanson, faisant référence à la prévision d'Amazon d'une augmentation de 50 % de ses dépenses.

L'explosion des dépenses a ravivé les comparaisons avec le boom de l'ère point-com du début des années 2000, qui a contribué à la construction de l'internet moderne mais n'a généré que des rendements modestes pour de nombreuses entreprises qui ont financé l'infrastructure sous-jacente.

Les prévisions d'Amazon s'inscrivent également dans un contexte de volatilité générale liée aux attentes en matière d'intelligence artificielle. Les actions de Microsoft MSFT.O et d'Alphabet GOOGL.O , les deux plus grands rivaux d'Amazon dans le domaine de l'informatique dématérialisée, ont chuté après la publication de leurs résultats, alors même que les nouvelles technologies des startups d'IA qu'ils soutiennent ont déclenché une déroute des valeurs logicielles et intensifié le débat sur la menace existentielle qui pèse sur le secteur.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a perdu environ 1 000 milliards de dollars en valeur de marché depuis le 28 janvier.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que ces baisses reflétaient un éloignement des actions "où les surprises positives peuvent être difficiles à obtenir et où il est plus facile de décevoir que beaucoup ne le pensent."

Il a déclaré que les hyperscalers, ou grandes entreprises de cloud computing, passaient désormais d'un modèle léger à un modèle à plus forte intensité de capital, la croissance des dépenses d'investissement dépassant largement celle des ventes.

Amazon devrait perdre environ 200 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes se maintiennent. Son ratio cours/bénéfice est de 27,01, contre 21,62 pour Microsoft et 28,36 pour Alphabet.

LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES SONT CONFIANTS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

Les directeurs généraux des grandes entreprises technologiques n'ont jusqu'à présent pas été découragés par les doutes concernant les dépenses, promettant que les bénéfices de l'IA dépasseront de loin ce qu'ils considèrent comme le coût de la compétition dans une course aux enjeux élevés.

Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, s'est fait l'écho de ce sentiment lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats, en défendant la croissance de 24 % du chiffre d'affaires d'Amazon Web Services, plus lente que celle de ses rivaux Google Cloud (48 %) et Azure de Microsoft (39 %).

"Pour rappel, a-t-il déclaré aux analystes, AWS est une entreprise beaucoup plus importante que ses concurrents et soutenir un tel niveau de croissance sur une base aussi large n'est pas la même chose.

Certains analystes ont soutenu son argument, mais ont déclaré que les dépenses ne laissaient pas de place à l'erreur.

"Nous ne pensons pas qu'ils dépenseraient 200 milliards de dollars au cours de l'année fiscale 26 s'ils n'avaient pas les signaux de demande appropriés, mais la marge d'erreur se réduit", ont déclaré les analystes de MoffettNathanson.