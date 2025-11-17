Les actions d'Alphabet, la société mère de Google, remontent après que Berkshire a révélé une participation de 4,9 milliards de dollars

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 5,5 % dans les échanges avant bourse lundi après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé une participation dans le géant de la technologie, marquant ce qui pourrait être l'un des derniers mouvements majeurs du conglomérat sous la direction de Warren Buffett.

Une déclaration faite vendredi a montré que Berkshire possédait 17,85 millions d'actions dans la société mère de Google au 30 septembre. Selon les calculs de Reuters, cette participation vaudrait 4,93 milliards de dollars à la dernière clôture de l'action.

La décision de Berkshire intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les dépenses importantes des grandes entreprises technologiques en matière d'IA, qui s'est intensifiée après que Michael Burry, connu pour "The Big Short", a radié son fonds spéculatif la semaine dernière à la suite de ses récentes critiques à l'égard des principales entreprises du secteur de l'IA.

Buffett mettra fin à son mandat de 60 ans à la tête de Berkshire Hathaway à la fin de l'année 2025. Greg Abel lui succédera.

Il n'est pas clair si Buffett, ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler ou Abel ont effectué l'achat en question, bien que Buffett supervise généralement les investissements les plus importants.

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire en 2019, Buffett et Charlie Munger, l'ancien vice-président, ont regretté de ne pas avoir investi dans Google plus tôt.

"Nous nous sommes trompés", a déclaré Munger.

Berkshire s'est traditionnellement tenu à l'écart des valeurs technologiques, Buffett faisant valoir qu'Apple

AAPL.O , sa plus grande participation, est une société de produits de consommation plutôt qu'un pari technologique.