Les actions d'Alphabet et d'Apple augmentent après la décision antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O bondissent de 6 % et celles d'Apple AAPL.O grimpent de 2,7 % avant le marché

** Le juge Amit Mehta a décidé mardi que GOOGL n'aurait pas à vendre son navigateur Chrome, donnant à la grande entreprise technologique une rare victoire dans ses batailles avec les autorités antitrust américaines

** La Cour permet également à GOOGL de continuer à effectuer des paiements à AAPL qui, selon les autorités antitrust, ont gelé les rivaux de la recherche

** L'affaire Google Search et les mesures correctives du juge Mehta ont été suspendues au-dessus de la tête d'Alphabet comme une épée de Damoclès. Avec cette décision, les investisseurs peuvent pousser un soupir de soulagement, sachant que le juge Mehta n'a pas proposé de remèdes structurels qui auraient pu être destructeurs de valeur"- Morningstar

** La Cour estime également que Google n'est pas tenu de céder son système d'exploitation Android

** Jusqu'à la dernière clôture, GOOGL a progressé de 11,6 % depuis le début de l'année, tandis qu'AAPL a reculé de 8,3 %